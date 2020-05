Robert F. Kennedy Jr.: Erschreckende Ergebnisse als Tiere den Impfstoff erhielten!

(zahlreiche Links und Quellen im Original am Ende des Artikels!)

Warum warnen uns die führenden Impfstoff-Förderer der Welt, wie Paul Offit und Peter Hotez, verzweifelt vor den einzigartigen und beängstigenden Gefahren, die mit der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs verbunden sind?

Wissenschaftler versuchten erstmals nach dem SARS-CoV-Ausbruch 2002 in China, Coronavirus-Impfstoffe zu entwickeln. Teams aus US-amerikanischen und ausländischen Wissenschaftlern haben Tiere mit den vier vielversprechendsten Impfstoffen geimpft. Zuerst schien das Experiment erfolgreich zu sein, da alle Tiere eine robuste Antikörperreaktion auf das Coronavirus entwickelten. Als die Wissenschaftler die geimpften Tiere jedoch dem Wildvirus aussetzten, waren die Ergebnisse erschreckend. Die geimpften Tiere litten an einer Hyperimmunreaktion mit Entzündungen im gesamten Körper, insbesondere in der Lunge. Forscher hatten dieselbe “verstärkte Immunreaktion” bei der Erprobung der fehlgeschlagenen RSV-Impfstofftests am Menschen in den 1960er Jahren beobachtet. Zwei Kinder starben.

In diesem Videomaterial warnen Offit, Hotez und sogar Anthony Fauci (in einem eingefangenen Moment) davor, dass jeder neue Coronavirus-Impfstoff tödliche Immunreaktionen “vaccine enhancement” auslösen könnte, wenn geimpfte Menschen mit dem Wildvirus in Kontakt kommen. Anstatt mit Vorsicht vorzugehen, hat Fauci die leichtsinnige Entscheidung getroffen, die teilweise von Gates finanzierten Impfstoffe im Schnellverfahren ohne kritische Tierversuche zu testen, bevor er klinische Studien am Menschen in Angriff nimmt, die eine Frühwarnung vor einer ausufernden Immunantwort geben könnten.

Gates (im Video) ist so besorgt über die Gefahr von unerwünschten Ereignissen, so dass er sagte, Impfstoffe sollten erst dann verteilt werden, wenn die Regierungen einer Entschädigung bei Klagen zustimmen. Am 4. Februar 2020 gab es laut der CDC-Website (Centers for Disease Control) nur 11 aktive CV-Fälle in den USA, doch die USA haben die Bundesvorschriften stillschweigend durchgesetzt, um den Herstellern von Coronavirus-Impfstoffen die volle Immunität von der Haftung zu gewähren.



Sind Sie bereit, das Risiko einzugehen?

KENNEDY: Here’s why Bill Gates wants Indemnity for Vaccines – Are you willing to take the risk?