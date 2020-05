Eine „coronafreie Welt“ ist das erklärte Ziel des impfbesessenen Bill Gates und seiner politischen Freunde. Auch in Hinblick auf eine mögliche Impfung versucht man, uns die Illusion eines klar definierbaren Gegners in der Welt der Viren einzureden. Denn das ist die Voraussetzung für das Geschäft mit der Testerei und die staatliche Durchsetzung einer weltweiten und für die Impfstoffhersteller risikolosen Impforgie. Am 4. Mai 2020 fand eine Online-Geberkonferenz zur „Schaffung einer coronafreien Welt“, so die ARD-Tagesschau, statt und Kanzlerin Merkel verspricht Milliarden unserer Steuergelder dafür hinzugeben. Aus wissenschaftlicher Sicht handelt es sich bei allen diesen Bemühungen — schonend ausgedrückt — um gefährliche Irrwege. Ich spreche hier noch nicht von den Profiteuren dieses Irrsinns.