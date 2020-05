Die ersten Lockerungen werden so langsam wirksam. Die einen tragen mit Stolz den Mundschutz und Gummihandschuhe und präsentieren sich so, als ob sie eine Uniform tragen würden. Was haben die Handlungsweisen der Regierungen mit uns gemacht? Wie geht’s weiter – und was wäre gut für uns? Diese Fragen werden in diesem Interview dem Ganzheitsmediziner Dr. med. Rüdiger Dahlke gestellt.

