Corona: Der Tag der Abrechnung kommt

Politiker verteilen Milliarden, um die Krise abzufedern. Stellt sich die Frage: Wer bezahlt das eigentlich? Antwort: Der Steuerzahler oder der Sparer. Durch Geldentwertung, Lastenausgleich oder gar Währungsreform. Der Tag der Abrechnung rückt näher.

Verfolgt man die Aktivitäten der Damen und Herren in der Bundesregierung sowie den Länderregierungen in der Viruskrise, könnte der Eindruck entstehen, die Politik habe alles in Griff, auch die Ökonomie. Doch kein Eindruck könnte unzutreffender sein.

Vielmehr ist in marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnungen die Politik…..