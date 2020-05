Schweiz: Willkür, Denunziation & Schikane: Willkommen in der Volksrepublik Schweiz

….passend noch dazu…..

System in der Krise – Ist Corona Ursache oder Anlass der Wirtschaftskrise? :: gesellschaftsbarometer

Wirtschaftskrise oder Systemkrise? Die Wirtschaft auf der ganzen Welt ist seit den Maßnahmen gegen das Coronavirus teilweise zum Erliegen gekommen und befindet sich in einer Krise. Stimmt das denn oder bahnte sich diese Krise bereits vorher an? Steckt das System IN einer Krise oder IST das System SELBST die Krise? Im Gespräch: Autor, Journalist und Verleger Christoph Pfluger (Schweiz)

Christoph Pfluger ist Autor der Bücher “Das nächste Geld” und “Strategie der friedlichen Umwälzung”.