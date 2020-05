MASSACHUSETTS – Die Bill & Melinda Gates Foundation unterstützte den Medikamentenentwickler Moderna Inc. .Die Aussage tätigten sie am Donnerstag. Weiter heißt es, dass sie erwarten, dass die Versuche der mittleren Phase für ihren COVID-19-Impfstoff in Kürze beginnen werden, während die Versuche der späten Phase voraussichtlich im Frühsommer beginnen, da der Medikamentenentwickler seine Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie beschleunigt.

Der Medikamentenentwickler hatte zuvor erklärt, er rechne mit dem Beginn der Studien der mittleren Phase im laufenden Quartal, mit dem Ziel, im Herbst mit den Studien der späten Phase zu beginnen.

Wie wir am 5. Mai berichteten:

Da jüngste Berichte bestätigen, dass die von Gates unterstützte und Begünstigte Moderna die ersten ungetesteten Impfstoffe “situationsbedingt beschleunigt” liefern wird, stellt sich die Frage nach Hintergedanken und einem Interessenkonflikt, der Großbritannien in Quarantäne zwingt. Die Forschung von Moderna Therapeutics hat ein beträchtliches Potenzial für die Entwicklung einer wirksamen Präventionsmaßnahme gegen HIV und möglicherweise andere Infektionskrankheiten, von denen die ärmsten Menschen der Welt unverhältnismäßig stark betroffen sind. – Trevor Mundel, Präsident von Global Health bei der Bill & Melinda Gates Foundation.

Die Website von Moderna Inc. würdigt die bedeutenden finanziellen Beiträge zu ihrer Forschung, die sie als gewinnorientiertes Pharmaunternehmen zu nutzen gedenkt. Tatsächlich stiegen die Aktien des Medikamentenentwicklers um 14% auf 55,97 Dollar.

Diese Enthüllung scheint einige der von amerikanischen populistischen Bewegungen erhobenen Anschuldigungen zu bestätigen, die in der Wirtschaftspresse ansonsten als “Verschwörungstheorien” betitelt werden. Diese Populisten sind skeptisch gegenüber den Beweggründen der philanthropischen Bemühungen von Bill Gates. Sie beschuldigen den Milliardär, sich mit seiner Philanthropie und der Drohung, diese Finanzierung zu beenden, in “regulatorische Gefangenschaft” zu begeben, um die Ergebnisse, die Politik und die Leitung zahlreicher privater und öffentlicher Gesundheitsforschungs- und Präventionseinrichtungen bis hin zur Weltgesundheitsorganisation selbst zu kontrollieren.

Der experimentelle Impfstoff wird derzeit in einem frühen Stadium getestet, und Moderna hat bisher die größten Fortschritte gemacht von allen Pharmaunternehmen die sich um die Entwicklung von Coronavirus-Impfstoffen bemühen. Es gibt unbestätigte Berichte über Todesfälle im Zusammenhang mit frühen Versuchen, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, die von mit Gates verbundenen Forschern in Afrika durchgeführt wurden.

Diese Fortschritte sind beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Bill Gates die weit verbreiteten Behauptungen dementiert, er habe an der Entwicklung des neuartigen Coronavirus, das Covid-19 selbst mitgewirkt. Hypothetisch gesehen hätte dann eine an der Entwicklung des Virus beteiligte Partei die größten Fortschritte bei der frühesten Behandlung.

Bis heute ist es aufgrund der Natur des Virus noch nie gelungen, einen erfolgreichen Coronavirus-Impfstoff herzustellen. Darüber hinaus haben die bisherigen Versuche, einen Coronavirus-Impfstoff herzustellen, nur dazu geführt, dass die geimpfte Person ein höheres Risiko für schwere Krankheiten und Tod hat, wenn sie später einem anderen Virusstamm ausgesetzt wird.

Es wird erwartet, dass dieses neuartige Coronavirus mindestens in jeder Saison mutiert, was ernsthafte Fragen zu den Ansprüchen auf einen Impfstoff aufwirft, der entweder wirkt oder darüber hinaus die geimpfte Person nicht anfälliger für weiterentwickelte Stämme macht.

Anfang dieser Woche gaben Pfizer Inc. und BioNTech SE bekannt, dass sie damit begonnen haben, Dosen ihrer Coronavirus-Impfstoffe für erste Tests am Menschen in den Vereinigten Staaten zu liefern, in der Hoffnung, bereits im Oktober die Zulassung für den Notfalleinsatz in den USA zu erhalten.

Were ‘Conspiracy Theorists’ Right? Bill Gates Supported Moderna Inc. Prepares Mid-stage Trials for Covid-19 Vaccine

Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com