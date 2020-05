Politiker haben mit alarmierendem Enthusiasmus Märkte zerstört und Menschenrechte ignoriert

Eine wirtschaftliche Katastrophe ist von westlichen Politikern und Bürokraten über die Welt entfesselt worden. Unglaublicherweise hat sich die wirtschaftliche Aktivität im Westen in einen Kriechgang verlangsamt, da ganze Bevölkerungen seit Wochen, wenn nicht gar Monaten in ihren Häusern eingesperrt sind. Infolgedessen wurde das Leben von Millionen Menschen auf den Kopf gestellt. Die meisten Unternehmer und Selbständigen wurden in ihrer Existenz gefährdet.

Die Wirtschaft der EU könnte laut der Europäischen Zentralbank (EZB) um 5 Prozent schrumpfen, und ähnliche Zahlen wurden für die USA prognostiziert. Die wirtschaftliche Verwüstung, die die Regierungen den westlichen Volkswirtschaften zugefügt haben, wird noch viele Jahre lang Folgen haben. Sie wird unweigerlich die Lebensqualität der europäischen und amerikanischen Bürger für lange Zeit senken und sich auch auf ihre Gesundheit auswirken.

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Katastrophe nicht auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist, die ein Problem der öffentlichen Gesundheit darstellt, sondern auf übereifrige Staatsorgane, die auf die Pandemie reagieren. Eine wachsende Zahl von Forschern……