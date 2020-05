Die Symbolfigur der Schweizer ist der Revolutionär Wilhelm Tell, bekannt aus Schillers Drama. Für die heutige Schweizer Obrigkeit ist offenbar aber eher der Unterdrücker, Landvogt Geßler, das Vorbild. Selbst unsinnigste und unmenschliche Vorschriften werden von der eidgenössischen Polizei gnadenlos gegen die Bevölkerung durchgesetzt. Wie im übrigen auch in vielen anderen Ländern der „freien Welt“. Auf einem Marktplatz in Zürich vertrieben die Ordnungshüter eine alte Drehorgelfrau. Begründung: Verstoß gegen das Veranstaltungsverbot. Diese „Auftritte“ waren jedoch die einzige Einkommensquelle der Frau.