Der US-Kongress hat Banken erlaubt, staatliche Beihilfen von Amerikanern wegzunehmen

Zusätzlich zu den bürokratischen Problemen, mit denen arme Amerikaner konfrontiert sind, wenn sie versuchen, 1 bis 2 Tausend US-Dollar an staatlicher Unterstützung zu erhalten, hat der US-Kongress ein weiteres geschaffen.

Darüber in einer Publikation für die Publikation «Newsweek» sagte ein amerikanischer Unternehmer Stephen Prince.

Wie News Front zuvor berichtete, haben 10 Millionen Familien, die aufgrund niedriger Einkommen keine Steuererklärungen ausfüllten, tatsächlich die Möglichkeit verloren, finanzielle Unterstützung vom Staat zu erhalten.

Prince bemerkte ein weiteres Problem: Der Kongress befreite den privaten Schuldenerlass nicht. In der Praxis bedeutet dies, dass die Bank das volle Recht hat, einen Teil oder sogar den gesamten Betrag für die Bedienung ausstehender Schulden zu erhalten.

«Während der Kongress den Banken untersagte, Anreizschecks zu verwenden, um Schulden an Bundes- oder Landesinstitutionen zu begleichen, bleibt die private Verschuldung gültig. Dies bedeutet, dass Ihre Bank, wenn Sie Schulden bei Konsumentenkrediten haben, Ihr staatliches Unterstützungsgeld legal stehlen kann, um diese Schulden zu begleichen», erklärte der Geschäftsmann.

Gleichzeitig machte er darauf aufmerksam, dass das US-Finanzministerium das ausschließliche Recht hat, die Situation zu ändern, dies jedoch nicht, obwohl 25 Generalstaatsanwälte mit einem entsprechenden Antrag an Sekretär Stephen Mnuchin appellierten.

«Diese Ablehnung bedeutet, dass Banken im ganzen Land grünes Licht erhalten haben, um die einzige wirtschaftliche Unterstützung, die eine Person zugunsten der Gläubiger hat, wegzunehmen, so dass unzählige Amerikaner in einer Stunde dringender Not zurückbleiben», sagte Prince.

