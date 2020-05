Demenzkranke wegen Corona isoliert und an Stuhl gefesselt

Demenzkranke Brigitte B. ist am Rollstuhl festgebunden (Aufnahme durch das Fenster) © pb

Brigitte B. ist selber nicht von Sars-CoV-2 angesteckt. Doch ihr Ehemann dürfe sie nicht mehr betreuen, verordnet ein Pflegeheim.

Seit vielen Jahren betreut Paul Bossert, 82, zusammen mit seinem Freund Rainer Hoffmann seine an Alzheimer erkrankte Ehefrau Brigitte, 72. Jeweils von Dienstag bis Samstag haben die beiden Männer die heute schwer demente Frau in den jeweiligen Pflegeheimen als «Hilfspfleger» jahrelang betreut, ihr das Essen eingelöffelt und sie spazieren geführt. An den Samstagen holte Bossert seine…..