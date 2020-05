Wie die Medien die Zwangsimpfung vorbereiten…

www.shutterstock.com, Soni’s, 1625206747

Der Gesundheitspass ist in Deutschland fast schon wieder in die Schubladen gelegt: Es wird ihn nicht so geben, wie die Merkel-Regierung dies noch vor Tagen forderte. Mit dem Gesundheitspass hätten sich diejenigen, die “immunisiert” sind, ausweisen können. Die Vorstellung dahinter lautete in etwa, dass die Menschen mit Freiheitsrechten geködert werden könnten, um sich diesen Pass geben zu lassen – inklusive der Impfungen gegen das Corona-Virus, die noch kommen werden. Allerdings nimmt sich die Bevölkerung ohnehin, was sie will, so der jüngste Eindruck. Es gibt immer mehr Demonstrationen gegen die Lockdown…..