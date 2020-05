Tödliche Profite

Eine große Rezession der Weltwirtschaft war schon lange vorhersehbar. Auch eine Virus-Pandemie kommt nicht völlig überraschend. Warum hat man also nicht vorgesorgt? Die Antwort ist so banal wie erschreckend: Was geholfen hätte, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, wäre für die nur nach kurzfristigen Gewinnen schielenden Investoren nicht profitabel gewesen. Ausreichende Notfall-Kapazitäten in Krankenhäusern etwa. Aber auch, wenn es um die Beendigung der Corona-Maßnahem geht, gehen die Profiteure über Leichen. Jeder Mensch ist wertvoll, sagt die Humantität — wir können nicht alle brauchen, sagt das Kapital.