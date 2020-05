The Washingon Times: COVID-19 entpuppt sich als riesiger Medienschwindel

Wenn das Postmortem über die Berichterstattung der Medien über COVID-19 abgeschlossen ist (und es wird sein), wird klar sein, dass das Virus keine schwarze Pest war – es ist nicht einmal die Grippe in einem schlechten Jahr.

SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht, hat am Dienstag 56.749 Amerikaner getötet.

Das ist nicht gut. Aber es ist nicht so schlimm wie in der Grippesaison 2017-2018, in der mehr als 80.000 Menschen ums Leben kamen. Und es ist ein langer Schrei von dem, wovor alle Experten vor wenigen Wochen gewarnt haben: Erstens haben sie 1,7 Millionen Amerikaner für tot erklärt; dann überarbeiteten sie die Modelle (diesmal offenbar mit ein paar weiteren „Fakten“) und sagten 100.000-240.000 Tote.