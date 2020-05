Robert F. Kennedy Jr.: Bill Gates will uns nicht nur Impfen sondern auch Chipen!

Robert F. Kennedy Jr. schreibt auf Instagram

Bill Gates will uns chipen und nicht nur für Impfstoffe und das für Überwachung und Transhumanismus mit 5G. Ich schrieb letzte Woche über die Ausstellung von Strafzetteln der Polizei von Malibu Point Dume an Surfer von $1.000 pro Stück für das Surfen auf dem Ozeans während der Quarantäne. War dies lediglich ein entsetzliches Polizeiurteil, über das wir nach der Quarantäne lachen werden? Oder hat jemand anderes das Gefühl, dass dies die erste Welle des Gehorsamstrainings für etwas Dauerhafteres ist?

Nutzen mächtige Staats- und Unternehmenseinheiten die gegenwärtige Krise, um Grundrechte abzuschaffen und den Druck zur Förderung von Impfstoffen und Überwachung zu verstärken? Hat noch jemand das Gefühl, dass die erstickende Dunkelheit der Tyrannei über unsere Nation hereinbricht? Und schließlich: Teilt jemand meine Befürchtung, dass BillGates – und sein Ausgabe von MiniMe dem Tony Fauci – irgendwie unsere Schöne Neue Welt regieren werden?

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Regierung keine Polizeibeamten braucht, um diese Surfer festzunehmen oder Ihnen einen Strafzettel zu verpassen oder wenn Sie gegen die gesellschaftliche Distanzierung gegenüber Ihrer Freundin verstoßen. Stellen Sie sich vor, dass Computer Ihren Ausflug an den Strand entdecken, indem sie Ihre Bewegungen mit Hilfe eines Informationsstroms von Ihrem Mobiltelefon, dem GPS Ihres Autos, Gesichtserkennungstechnologie mit integrierter Echtzeit-Überwachung von Satelliten, montierten Kameras und implantierten Chips verfolgen. Staatsanwälte oder Roboter werden Sie per Text über Ihren Verstoß benachrichtigen und gleichzeitig Ihre Strafe von 1.000 Dollar in Form von Kryptowährung von Ihrem Gehaltskonto abbuchen. Willkommen bei Bill Gates’ America. Es ist gleich um die Ecke. …

