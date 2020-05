Man könnte es ja als nebensächlich abtun, was sich bei der „schönsten Nebensache der Welt“, dem Fußball, gerade so tut. Aber: Wie im Kleinen, so im Großen. Wenn ein scheinbar unbedeutender Vorgang symptomatisch ist für das Ganze, sollten wir ihm durchaus Beachtung schenken. Bei Spielern der Mannschaften 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach zeigte sich, dass unmittelbar nacheinander durchgeführte Tests bei der gleichen Person mal positive, mal negative Ergebnisse brachten. Hat man die positiv Getesteten dann gleich den Corona-Infiziertenzahlen hinzugefügt? Und passierte ein derartiges Versagen öfters? Man könnte darüber lachen, würden die Mächtigen nicht auf Basis solcher Tests, die eine Farce sind, unsere Freiheitsrechte beschneiden.