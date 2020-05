Das Schweigen der westlichen Werteheuchler

Warum schweigen die westlichen „Werteheuchler“ zu dem seit der Staatsgründung bekannten Ziel Israels, in Palästina ganz hemmungslos ihr „Groß-Israel“ als Land des „jüdischen Volkes“ für alle Ewigkeit zu vollenden? Ganz unverhohlen kündigt das „designierte“ zionistische Regime unter Führung eines „designierten Ministerpräsidenten“, einer gemäß Haaretz ganz neuen Umschreibung für einen unter Korruptionsanklage stehenden Ministerpräsidenten, der mit aller Macht versucht, das noch bestehende israelische Recht auszuhöhlen.

Der letzte Meilenstein in die endgültige Diktatur

Was der Oberste israelische Gerichtshof in dieser Woche verhandelt, wird der letzte Meilenstein auf dem endgültigen Weg in die Diktatur sein, sollten die Richter dem Willen Netanjahus folgen. Wenn ihm das gelänge, würde er nicht nur Mitsprache und eine de-facto-Vollmacht über die künftige Besetzung…..