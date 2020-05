In der aktuellen Liste der weltweiten Goldreserven haben die sich deutschen Bestände um 2,3 Tonnen reduziert. Das Gold ging offensichtlich ans Finanzministerium und wird demnächst in Münzform an Privatpersonen weitergereicht.

Deutsche Goldreserven gefallen

Der World Gold Council (WGC) hat seine Rangliste der weltweiten Goldreserven aktualisiert. Sie enthält die offiziellen bis März gemeldeten nationalen Goldbestände. Zunächst einmal haben die sich deutschen Goldreserven um 2,3 Tonnen…..