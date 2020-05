m Dienstagabend ist ein Wolkenkratzer in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wie eine Fackel von oben bis unten in Brand geraten. Es handelt sich um den 48-stöckigen Abbco Tower in Al Nahda. Das Feuer fing in den unteren Stockwerken um ca. 21:00 Uhr an und breitete sich über das ganze Gebäude aus. Bewohner der 300 Wohnungen konnten flüchten.

Damit ist wieder bewiesen, Feuer zerstört keine Wolkenkratzer, so wie die US-Regierung und die NIST es über das 48-stöckige WTC7 in New York…..