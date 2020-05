Bereiten Sie sich auf die nächste Spielwende vor: den Digitalen Yuan

Von Pepe Escobar

Übersetzung©: Andreas Ungerer

5. Mai 2020, Strategic Culture Foundation

Ein neuer, radikaler Paradigmenwechsel ist im Anmarsch. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten, könnte im ersten Halbjahr um bis zu 40% schrumpfen. China, bereits jetzt und schon seit einigen Jahren die im Rahmen der Kaufkraftparität weltgrößte Wirtschaftsmacht, könnte schon bald, auch bezüglich des Wechselkurses, zur größten Wirtschaftsmacht werden.

Die Welt nach dem weltweiten Lockdown – nach wie vor eine nebulöse Schimäre – könnte durchaus eine Währung nach ebendiesem Stillstand benötigen. Und an dieser Stelle betritt ein ernstzunehmender Kandidat das Spielfeld: der Digitale Yuan ohne Gegenwert.

Im vergangenen Monat bestätigte die People’s Bank of China (PBOC) [chinesische Notenbank], daß eine Gruppe führender Banken in vier verschiedenen chinesischen Regionen Pilotversuche im elektronischen Zahlungsverkehr mit dem neuen digitalen Yuan gestartet hat. Noch gibt es jedoch keinen Zeitplan für die offizielle Einführung des so genannten Digital Currency Electronic Payment……