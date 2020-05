Unfassbar, unmenschlich, unwürdig, unsinnig: Mit Mundschutz gebären

Wir sagen NEIN: Es muss sofort aufhören, dass Frauen gezwungen werden, im Kreißsaal mit Mundschutz zu gebären! So geschehen am Sonntag in einer Münchner Klinik. Die Gebärende bekommt nicht genug Luft, hat Angst zu ersticken, ihr geht die Kraft aus, sie fühlt sich ohnmächtig.

Gebären ist eine körperliche Höchstleistung, vergleichbar mit Spitzensport…..