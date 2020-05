New Yorker Krankenschwester: „Holocaust-ähnliche“ Behandlung von Covid-19-Patienten

Als vor ein paar Wochen Bilder und Videos aus New York auftauchten, auf denen zu sehen ist, wie Leichen in Säcken mit einem LKW abtransportiert wurden, war die Welt schockiert. Augenzeugenberichte legen nun nahe, dass die Toten nicht an Covid-19 starben, sondern gezielt getötet wurden. Klick Bild für Video in englisch.

Die New Yorker Krankenschwester Nicole Sirotek berichtet aus erster Hand über die „Holocaust-ähnliche“ Behandlung von Covid-19-Patienten. In diesem Video, das man gesehen haben muss, erklärt Frau Sirotek, wie das Krankenhaus in New York, dem sie zugewiesen wurde, absichtlich die Pflege schlecht verwaltet, insbesondere (wir sollen daraus schließen) Patienten mit Hautfarbe (schwarze und lateinamerikanische Patienten) in der Intensivstation und in Bezug auf die Covid-19-Diagnose.

Oder es kann der Fall sein, dass das Krankenhaus, wenn es die Sterblichkeit von Covid in die Höhe treibt, dies ohne besondere Rücksicht auf die Rasse tut, aber je nach Standort mehr Patienten mit Farbe hätte.

Frau Sirotek, eine zerschmetterte und demoralisierte Krankenschwester auf der Intensivstation, erklärt deutlich, dass diese Patienten tatsächlich nicht an Covid-19 sterben, sondern an kriminellen Misswirtschafts- und Professionalitätsgraden, so dass dies kein Fehler sein kann.

Dieser Bericht spiegelt eine verwandte Geschichte aus New York wider, den Fort Russ News letzte Woche vorgestellt hat. In diesem Bericht gab eine Krankenschwester, die im Namen eines anonymen Freundes sprach, nahezu identische Informationen weiter — sie „ermorden“ Patienten und bezeichnen die Todesfälle als „Covid-19 vermutet“.

Es ist wichtig zu beobachten, dass die breitere Gemeinschaft von Bürgerjournalisten und unabhängigen Ermittlern dort weitermacht, wo dieser NP aufgehört hat. Unsere Verbreitung dieses Stücks soll zu einer vernetzten Untersuchung der vorgelegten Ansprüche führen.

Denn was wir hier hören, ist in verschiedenen Teilen bereits in verschiedenen Berichten an anderer Stelle bestätigt (Dr. Sidell usw.) — alles, was hier einzigartig ist, ist, dass es RNs und NPs im Inneren gibt, die wissen, dass es einen Defekt gibt Protokoll. Dieses Protokoll ist jedoch so absurd gebrochen, dass es ernsthafte Fragen aufwirft: „Wohin?“.

Ist die Verwendung des Begriffs „Mord“ angemessen? Das hängt davon ab, ob alle Fakten zutreffen, und auch von der jeweiligen Rechtsprechung. In den USA gibt es verschiedene Ebenen der strafrechtlichen Fahrlässigkeit bei Morden, vorsätzlichen Morden usw.

Natürlich sagen wir nicht, dass es sich um „Mord“ handelt, und haben den Begriff in Scarequotes gesetzt, da er im Video verwendet wird. Wir fragen uns, ob es so ist. Es ist eine berechtigte Frage, ob dies einen Mord darstellt. Außerhalb eines streng rechtlichen Rahmens ist es für jemanden durchaus vernünftig, die geltenden Protokolle (falls zutreffend) als Mord zu bezeichnen, selbst wenn der Begriff für manche hyperbolisch erscheint.

Wenn es Ihrem geliebten Menschen war, dem Medikamente verweigert wurden, die wirken, und dann in die Intubation verängstigt wurden, nur um zu sterben, würden Sie dem Krankenhaus wahrscheinlich etwas Mordähnliches vorwerfen. Ihre Klage gegen sie würde wahrscheinlich unter die Kategorie „unrechtmäßiger Tod“ fallen. Als CYA-Maßnahme haben wir auch diese «Verschwörungstheorie» markiert, obwohl wir in der Vergangenheit politische Entscheidungen gesehen haben, die dies widerspiegeln und die jede rechtschaffene Person als eine Form von Mord charakterisieren würde.

news-front.info