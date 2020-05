Russische Streitkräfte blockieren US-Konvoi im Nordosten Syriens

Bild AP

Hasaka, Syrien – Russische Militärpolizeieinheiten in der nordöstlichen Provinz Hasaka in Syrien haben Berichten zufolge einen US-Konvoi daran gehindert, in eine strategisch wichtige Stadt einzufahren, und das inmitten einer Eskalation zwischen beiden Seiten bezüglich der Bewegungsfreiheit in der hauptsächlich von Kurden bewohnten Region.

Russische Streitkräfte blockierten am Samstag zum ersten Mal die Hauptstraße des Dorfes Tannurija östlich von Qamischli und erlaubten den US-Truppen nicht, weiter in Richtung der Stadt zu gehen, berichtete Sputnik. Der Bericht fügte hinzu, dass mindestens acht russische gepanzerte Fahrzeuge die US-Patrouille mehrere Stunden lang aufgehalten hätten, als Vergeltungsmaßnahme gegen ein früheres Abfangen eines russischen Konvois durch amerikanische Truppen und um ihn daran zu hindern, die Stadt Qahtaniyah zu erreichen.

Die US-Streitkräfte wurden von einem Kleintransporter der so genannten Syrian Democratic Forces (SDF) eskortiert. Bereits am 31. Januar verhinderten US-Streitkräfte im Nordosten Syriens, dass ein russischer Militärkonvoi nahe der Grenze zum Irak auf Tournee ging. Lokale Quellen gaben damals an, dass amerikanische Humvees, die auf der Hauptstraße der Stadt Malikija in Hasaka patrouillierten, einen herannahenden russischen Konvoi daran hinderten, die Region zu passieren.

Dies war nicht das erste Mal, dass US-Streitkräfte auf russische Patrouillen in der Region trafen. Das so genannte syrische Observatorium für Menschenrechte berichtete am 29. Januar, dass US-Truppen einen russischen Konvoi auf dem Weg vom Dorf Kharita in Richtung des Gebiets Jabal Qazuzana blockiert hätten.

Unabhängig davon berichtete die in Großbritannien stationierte Kriegsbeobachtungsstelle am selben Tag, dass US-Truppen eine Gruppe russischer Truppen aus der Stadt Tal Tamr am weiteren Vorrücken gehindert hätten, als diese in der Nähe eines US-Stützpunktes im Gebiet Wazir unterwegs war. In den letzten Monaten haben die Anwohner in Abstimmung mit den Regierungstruppen die US-Truppen daran gehindert, durch ihre Gemeinden in der Provinz Hasaka zu ziehen.

Seit Ende Oktober 2019 verlegen die Vereinigten Staaten ihre Truppen auf die Ölfelder, die von den kurdisch dominierten Streitkräften der Syrian Democratic Forces (SDF) im Osten Syriens kontrolliert werden, und kehren damit den früheren Befehl von Präsident Donald Trump, alle Truppen aus dem arabischen Land abzuziehen, um.

Das Pentagon behauptet, dass dieser Schritt darauf abzielt, die Ölfelder und Einrichtungen vor möglichen Angriffen des Daesh (ISIL oder ISIS) zu “schützen”. Diese Behauptung kam, obwohl Trump selbst zuvor vorgeschlagen hatte, dass Washington wirtschaftliche Interessen bei der Kontrolle der Ölfelder verfolgte. Syrien, das die amerikanische Militärpräsenz auf seinem Boden nicht autorisiert hat, hat die USA verurteilt und erklärt, es plündere das Öl des Landes.

MAJOR: Russian Forces Block US Convoy in Northeast Syria