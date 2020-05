Maskenwahn und Machtwahn

Bitte waschen Sie ihre Hände! Ihr Gehirn waschen wir: ARD und ZDF.“

(Fundsache im Internet)

Ich muss da mal was richtigstellen. Es stimmt eigentlich gar nicht, dass alle Großveranstaltungen wegen Corona abgesagt sind. Jedes Wochenende ist da morgens nämlich dieses Treffen der überlebenden Veteranen von der großen Klopapierschlacht 2020 vor der örtlichen Bäckerei. Alle stehen in einer Schlange mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von vier Bierkästen zwischen jeder Person. Vor dem Betreten der Bäckerei („Bitte nur einzeln eintreten!“) hängt man sich den zwar völlig nutz- und sinnlosen, aber von Politclowns als Gehorsamsprobe vorgeschriebenen textilen Alibifetzen vor das Gesicht (nicht zu verwechseln mit einer FFP2- bzw. FFP3-Maske, die ja tatsächlich was bringen könnte). Draußen braucht man den Schwachsinn ja glücklicherweise nicht.

Heute auch wieder, als ich zum Brötchen holen war. Alle stehen Schlange…..