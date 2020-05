Five Eyes beschuldigen China wegen Coronavirus – Was die Medien verschweigen

Der Spiegel prügelt — wie alle Mainstream-Medien — fast täglich auf Trump und Fox-News ein. Gleichzeitig verbreitet er bei bestimmten Themen genau deren Propaganda, natürlich ohne seinen Lesern das mitzuteilen.

Eines vorweg: In diesem Artikel erkläre ich — so ist es meine Art — zunächst für alle, die das Thema nicht gut kennen, die Hintergründe. Das ist vielleicht für die, die das Thema kennen, vielleicht etwas langatmig, aber es lohnt sich, das zu lesen, denn die Verbindungen, die ich zwischen dem Bericht der Five Eyes und bestimmten Medien entdeckt habe, sind ausgesprochen kurios.

Trumps Lieblingsfeind ist China. Zuerst hat man das nur an dem Handelskrieg gesehen, den Trump mit China angezettelt hat. Noch mehr gilt das aber seit dem Beginn der Coronakrise. Trump hat die Gefahr, die von dem Virus ausgeht zuerst heruntergespielt, um dann plötzlich eine 180-Wendung zu machen und auch in den USA den Lockdown zu verkünden.

In diesem Jahr sind in den USA Wahlen und Trumps Verhalten in der Coronakrise, die zumindest wirtschaftlich enorme Auswirkungen auf die Menschen nicht nur in den USA haben wird, könnte ihn den Wahlsieg…..