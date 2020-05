EU: COVID-19-Pass zur Wiederherstellung der Tourismusindustrie

Bild: schengenvisainfo.com

Die Tourismusminister der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union traffen sich am Montag im Rahmen einer Videokonferenz, um einen Weg zu finden, wie der Tourismus in diesem Block, der einer der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Sektoren ist, wiederhergestellt werden kann.

Während der Videokonferenz erörterten die Minister die Notwendigkeit des Schutzes von vielen Millionen Reisenden und der Wiederherstellung des Tourismus, insbesondere für Italien, Griechenland, Kroatien und Portugal, die alle auf einen florierenden Tourismussektor angewiesen sind.

Die EU-Diplomaten erörterten unter anderem die Möglichkeit, ein Sicherheitszertifikat im Bereich des Tourismus unter dem vorläufigen Namen “COVID-19-Pass” zu schaffen, das auf den Gesundheitszustand des Inhabers des Dokuments verweist und es ihm ermöglicht, in die EU und die Schengen-Staaten zu reisen.

Dieser Reisepass wäre damit verbunden, dass die Hauptstädte “gemeinsamen Regeln und Protokollen” für die soziale Distanzierung sowie Verfolgungssystemen im Falle eines Ausbruchs von Infektionen unterliegen würden.

Der kroatische Tourismusminister Gari Cappelli bestätigte, dass sich die Minister auf die Schaffung eines gemeinsamen Dokuments mit dem Namen COVID-Pass geeinigt haben, das in der gesamten EU funktionieren würde.

“Wir kamen zu mehreren Schlussfolgerungen, insbesondere bei der Organisation des gemeinsamen europäischen Ansatzes zur Überwindung der Krise. Er wird die Schaffung gemeinsamer Protokolle und Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit umfassen. Die Minister waren sich einig, dass das gemeinsame Dokument unter der Bezeichnung Covid-Pass geschaffen werden soll und dass es in der gesamten EU funktionieren wird”, sagte Cappelli.

Während derselben Videokonferenz rief der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, zu schnellem Handeln, Pragmatismus und Kreativität auf, um eine widerstandsfähige und nachhaltige Tourismusindustrie wiederherzustellen und aufzubauen.

In seiner Rede wies Kommissar Breton darauf hin, dass das Virus verheerende Auswirkungen auf das gesamte Tourismus-Ökosystem, einschließlich des Gastgewerbes, der Reisebüros, der Reiseveranstalter, der Fluggesellschaften und anderer Verkehrsträger, gehabt habe.

Zuvor, am 15. April, hatten die Europäische Kommission und die Präsidenten des Europäischen Rates einen europäischen Fahrplan vorgeschlagen, um die Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs auslaufen zu lassen.

Alle Mitgliedsstaaten planen jedoch auch einseitig zusätzliche Maßnahmen, die über die in den Leitlinien der EG genannten hinausgehen.

Beispielsweise plant Griechenland, Reisende aufzunehmen, die positiv auf COVID-19-Antikörper getestet wurden und von denen angenommen wird, dass sie gegen das Virus immun sind, während Frankreich Inlandsreisenden Vorrang einräumen will, die einen so genannten “Staykation” bevorzugen.

SchengenVisaInfo.com hatte zuvor berichtet, dass diejenigen, die in den Schengen-Raum einreisen wollen, nachdem die Mitgliedstaaten die Einreise von Nicht-EWR-Bürgern gestatten, möglicherweise einen negativen COVID-19-Test vorlegen müssen.

