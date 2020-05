US-Whistleblower: FBI-Untersuchung zielte auf Dr. Fauci ab aber Comey verhinderte es

True Pundit berichtet Folgendes:

Die führende US-Wissenschaftlerin und Pionier der Forschung Dr. Judy Mikovits sagte, dass sie während einer Untersuchung von Dr. Anthony Fauci und dem National Institute of Health mit dem FBI zusammengearbeitet habe. Sie behauptete, dass Fauci ein Tyrann am Arbeitsplatz sei, gegen den ermittelt wurde, weil er wissenschaftliche Forschungsergebnisse gestohlen, verunreinigte Impfstoffe vertuscht und lukrative Bundeszuschüsse an nutzlose Kumpane vergeben habe und vieles mehr.

Dr. Mikovits brach ihr langes Schweigen beim Thomas-Paine-Podcast und enthüllte einen Insider-Alptraum, der sich über drei Jahrzehnte der Forschung unter der Regierungskontrolle von Fauci erstreckte.

Dr. Mikovits sagte, dass ihre weitverbreiteten Anschuldigungen wegen Betrugs und Missbrauchs durch Fauci schließlich dazu beigetragen hätten, eine Untersuchung durch das FBI auszulösen. Dr. Mikovits sagte, dass sie bis 2014 mit der Bundesvollzugsbehörde zusammenarbeitete.

Was wurde aus der Untersuchung? Sie werden es nicht glauben, wenn Sie es hören. Dr. Mikovits beschuldigt nun das FBI und das Justizministerium einer massiven Vertuschung, um Fauci und seine Mitarbeiter zu schützen um auch einen weitreichenden medizinischen Betrugs, der die Amerikaner weiterhin gefährdet zu verheimlichen. Ein weiterer FBI-Skandal. Ein weiterer Skandal im Justizministerium. Es handelt sich dabei um das gleiche FBI das unter James Comey und das Justizministerium von Eric Holder arbeitete. Und das während der Amtszeit von Barack Obama im Weißen Haus.

Diese Details rechtfertigen eine Reihe NEUER bundesstaatlicher Untersuchungen, um den zahlreichen von Dr. Mikovits im Thomas Paine Podcast enthüllten, von Fauci geführten Plänen auf den Grund zu gehen. Paine erläuterte auch die FBI-Untersuchung in der Moore Paine Show auf Patreon. Dr. Mikovits sagte, Fauci habe auch geholfen um sie einzusperren, nachdem er ihre firmeneigene Forschung nicht nur einmal, sondern zweimal gestohlen hatte. Ihre Anschuldigungen gegen den Coronavirus-Spitzenmediziner des Weißen Hauses und seine Regierungskumpanen zeichnen ein beunruhigendes Bild der weit verbreiteten institutionellen Korruption und Gier.

Zu den alarmierenden Anschuldigungen gehören: Diebstahl von Forschungsergebnissen, Vertuschung von verunreinigten Impfstoffen, Betrug und vieles mehr. Und Faucis Mutterorganisation, das National Institute of Health, ist nicht die einzige Regierungsbehörde, die an einer Korruption beteiligt ist, da läuft seit Jahrzehnten einiges schief.



