Während der Coronakrise könnte der feuchte Traum der global organisierten Bargeldgegner seiner Realisierung ein ganzes Stück näher kommen. Insbesondere in Deutschland, dem Land, in dem den Bürgerinnen und Bürgern das Bargeld — das einzig gesetzliche Zahlungsmittel — so lieb und teuer ist. Doch nun wird in einem „War on Cash“ das seit eh und je hirnrissigste Argument gegen Bargeld ins Feld geführt: es würde Bakterien und Viren verbreiten. Dabei ist gerade in Bezug auf Corona — nicht zuletzt durch die Heinsberg-Studie — genau dies widerlegt worden. Doch das spielt in der öffentlichen Diskussion keine Rolle. In allen Supermärkten ist man dazu aufgefordert, doch bitte mit Karte oder kontaktlos zu zahlen. Und leider setzt sich das als Gewohnheit bei den Menschen immer mehr durch. Zeit zu handeln und alle bewussten Einzelhandelskaufleute an der Front des „War on Cash“ zu vereinigen, um das Bargeld — die „gedruckte Freiheit“, wie Dostojewski es nannte — zu verteidigen.