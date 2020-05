Der Dritte Weltkrieg – Russlands Unabhängigkeitskrieg

Jeder Krieg, selbst der siegreichste, hat unvermeidlich Verluste zur Folge. Es sind bald 2 Monate seit dem Beginn von Russlands Ölkrieg vergangen. Und es gibt bereits Informationen über die Verluste des ersten Monats.

Gemäß den weltweit führenden Experten, auf die sich die Finanzanalyse-Webseite Bloomberg bezieht, hat Russland während des ersten Monats der Schlacht $ 6 Milliarden verloren. Die Verluste Saudi Arabiens sind viel größer – $27 Milliarden.

Gleichzeitig sind die Währungsreserven der Saudis die niedrigsten seit 2011 und von $2 Billionen auf $464 Milliarden gefallen. Die Lage von Diktator Prinz Salman wird durch die riesigen Staatsschulden erschwert – 180 Milliarden seit Jahresbeginn und etwa 20 weitere, die man sich im ersten Quartal dieses Jahres geliehen hat. Zusätzlich schuldet die Staatsfirma Aramco, der größte Ölproduzent der Welt, etwa weitere $200 Milliarden.

Insgesamt übersteigen diese Schulden bereits die saudischen Goldreserven und den Staatshaushalt, dessen Einkünfte rund $330 Milliarden betragen. Man kann leicht vorhersehen, dass die Verluste aus diesem Ölkrieg (und andere Dinge gleich bleiben) in einem Jahr ähnlich groß sind wie das Einkommen des Landes. Dies zeigt, dass 90% ihres Einkommens aus dem Ölexport und den Diensten der Ölindustrie stammen, und diese einseitige Wirtschaft ist extrem verwundbar und zwingt den Staat viel schneller und weitaus wirksamer in die Knie als die leeren Drohungen des Herrschers dieses Landes.

Der Finanzminister Saudi Arabiens und der Bloomberg Finanzexperte Ziad Daoud gehen davon aus, dass die allgemeinen Verluste im Haushalt Saudi Arabiens bei $32 Milliarden liegen. Das ist eine sehr optimistische Vorhersage, was verständlich ist – der Minister hängt an seiner Position und an seinem Leben, und Prinz Salman regiert streng.

Die Schätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist viel schlechter und erinnert daran, dass das Budget des Landes nur bei einem Brentpreis von $76,1 pro Fass konsolidiert werden kann, während heute die Bezugsgröße $50 niedriger liegt.

„Saudi Arabien ist in einer sehr kritischen Lage“, sagt die Chefökonomin der Abu Dhabi Commercial Bank…….