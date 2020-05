38 Bilder in Erinnerung an die Tschernobyl-Katastrophe

34 Jahre sind seit dem Tag der Tschernobyl-Katastrophe – der größten in der gesamten Weltgeschichte der Kernenergie – vergangen. Wir haben nun eine Generation von Menschen, die sich nicht an diese schreckliche Tragödie erinnern. Wir sollten jedoch über die Fehler der Menschen in der Vergangenheit Bescheid wissen, um sie in Zukunft zu vermeiden.

Bei der Explosion im Kernreaktor №4 kamen 50 Mitarbeiter der Anlage und Hunderte von Rettungskräften ums Leben. Die Auswirkungen des Vorfalls auf andere Menschen sind schwer abzuschätzen – nach verschiedenen Quellen starben allein durch die Strahlung verursachter Krebs in der Folge 4 bis 200 Tausend Menschen. Die Stadt Pripjat und die angrenzenden Gebiete werden für einigen Jahrhunderten nicht mehr bewohnbar sein.

Kernreaktor №4 nach der Explosion – 26. April 1986. 10 Jahre nach der Katastrophe deckte das Kraftwerk weiterhin den Energiebedarf der Ukraine. Es wurde erst im Jahr 2000 außer Betrieb genommen. (AP-Foto/Wolodymyr Repik)

13. Oktober 1991 – das eingestürzte Dach des Tschernobyl-Kraftwerks (AP Photo/Efrm Lucasky)

14. April 1998. Mitarbeiter des Kraftwerks gehen an der Schalttafel des zerstörten Energieblocks vorbei №4 (AFP FOTO/ GENIA SAVILOV)

