Tauschen wir Freiheit gegen Gesundheit?

Bürgerrechte, Freiheitsrechte, Grundwerte werden während der Corona-Krise in ganz Europa dem wichtigen Gesundheitsschutz untergeordnet. Es ist erstaunlich, was so alles wie nebenbei im Verordnungswege abgeräumt wird. Bislang meistens zum Glück nur befristet, aber wer weiß. Wir müssen das aufmerksam und kritisch begleiten.

Mittlerweile ist dieser Protest der Flüchtlingsinitiative Seebrücke wieder zulässig – das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Zwischenzeitlich drohte aufgrund der Corona-Maßnahmen ein Bußgeld, wenn man demonstrieren wollte. DGB/Rasande Tyskar/Flickr

“Wir befinden uns soweit wohl”, sagte der Schriftsteller Volker Braun in einem Interview 1994 über das Sich-Einrichten in der neuen westlichen Gesellschaft. Heute darf man diesen Satz abwandeln: “Wir fügen uns soweit wohl.” Und zwar in die Einschränkungen unserer Freiheitsrechte – denn wir haben guten Grund dazu während der Covid-19-Pandemie. Doch lautet die Frage des……