Spahn schlägt Immunitätsausweis vor

Eine Steilvorlage für eine weitere Corona-App – der neue Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Schutz vor Epidemien hat es in sich. Teil des Vorschlags ist ein Immunitätsausweis, doch beim Coronavirus fehlen noch wissenschaftliche Belege, dass nach einer Infektion überhaupt Immunität besteht.

Immun oder nicht? Obwohl bisher noch unklar ist, ob medizinisch eine Immunität festgestellt werden kann, schreibt die Bundesregierung vorsorglich einen Immunitätsausweis ins Gesetz. Vereinfachte Pixabay Lizenz MorganK (modifiziert)

Wer immun gegen das Coronavirus ist, könnte es künftig leichter haben. Dokumentiert werden soll das in einem Immunitätsausweis. Das steht in einem Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor solchen Ausweisen und macht deutlich, dass eine…..