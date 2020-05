Die Verantwortung des kriminellen Pharmakartells für den „Impfstoff“ gegen COVID-19

Von Tony Cartalucci

Übersetzung©: Andreas Ungerer

30. April 2020, New Eastern Outlook

Das Pharmakartell – verantwortlich für Lügen, Betrug, Bestechung und die langjährige Gefährdung der Öffentlichkeit mit gefährlichen, ja selbst tödlichen Medikamenten – hat Milliardensummen für die Entwicklung eines „Impfstoffs“ gegen COVID-19 erhalten. Würden Sie diesen Kriminellen ihre Gesundheit anvertrauen?

Die mit der Coronaviruserkrankung von 2019 oder „COVID-19“ verbundene Hysterie fegt über den Globus hinweg – mit einer von den Mainstream Medien erzeugten Massenpanik, die gesamte Nationen lähmt, die Wirtschaft durch den Ausfall von Arbeitsplätzen Milliarden kostet und die Öffentlichkeit hinter verschlossenen Türen hält, während diese vorsätzlich mit rund um die Uhr immer wiederkehrenden Katastrophenmeldungen in Angst und Schrecken gehalten wird.

Die Gesundheitsindustrie des Westens profitiert bereits sowohl finanziell als auch in Bezug auf ihre gekünstelte Glaubwürdigkeit, da sich die verschreckte Öffentlichkeit auf der Suche nach Antworten und Sicherheit an sie wendet. Insbesondere die enorm korrupte westliche Pharmaindustrie berüchtigte Konzerne wie Glaxo SmithKline (GSK), Novartis, Bayer, Merck, Johnson and Johnson,Pfizer, Lilly und Gilead – wartet darauf, mit dem Angebot von “Medikamenten” und “Impfstoffen” gegen ein Virus Geld zu verdienen.

All diese Konzerne, die von Regierungen finanzierte Impfstoffe und Therapien gegen COVID-19 vertreiben, sind, ohne Ausnahme, schuldig und von Gerichten überall auf der Welt bereits wiederholt wegen Verbrechen, einschließlich der Fälschung von Forschungs-, Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien, der Bestechung von Forschern, Ärzten, Regulierungsbehörden und sogar Strafverfolgungsbeamten sowie der Vermarktung von entweder völlig unwirksamen oder sogar gefährlichen Medikamenten, verurteilt worden.

Staatliche Gelder von Steuerzahlern aus der gesamten westlichen Welt werden in vermeintlich gemeinnützige Organisationen wie die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation* (CEPI) gelenkt, die in Wirklichkeit von der Pharmaindustrie geschaffene und geleitete Frontorganisationen

zur Vermeidung der Investition von Eigenkapital in Forschung und Entwicklung sind, und hierdurch kostenlos an staatlich finanzierten Forschungsgeldern zu profitieren.

So erhält, beispielsweise, CEPI Milliarden an staatlichen Geldern verschiedener Nationen, die dann für die Erorschung und Entwicklung von Produkten benutzt werden, um anschließend vom Pharmakartell gegen hohe Gewinne an diese Nationen verkauft zu werden.

Novartis – Das Ausloten der Tiefen der Abscheulichkeit

Ein besonders schockierendes und entsetzliches Beispiel bietet der Schweizer Pharmariese Novartis, der derzeit versucht…..