Die Maskerade

Was man nicht so alles tut für seine Mitmenschen. Ich stehe vorm Netto-Markt und ringe mit meinem inneren Schweinehund. Der streckt irgendwann die Waffen. Es könne ja nicht angehen, dass sie nun wochenlang einkaufen geht, nur weil ich keine Maske aufsetzen will, hatte mich tags zuvor meine Frau gerügt. Recht hat sie. Also drehe ich meine Schirmmütze auf falsch herum, setze die…..