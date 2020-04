Kollaps mit System

Es geht, wie so oft, ums Geld. Die weltweit im Namen von Corona verhängten Maßnahmen dienen vor allem der Umschichtung von Reichtum und generieren Milliardenaufträgen für die Pharmaindustrie. Würde es wirklich nur um das gesundheitliche Wohl der Menschen gehen, so müsste die Politik weitaus präziser und weniger pauschal vorgehen. In einem Interview, das Dr. Joseph Mercola am 06. April 2020 mit Dr. Shiva Ayyadurai, Doktor der Systembiologie am Massachusetts Institute of Technology (MIT), geführt hat, erörtert dieser die Hintergründe der COVID-19-Pandemie aus systembiologischer Sicht. Ein spannender neuer Ansatz!