Ich klage Sie an! Offener Brief an die Verantwortungsträger im deutschsprachigen Raum

Meine Wenigkeit ist ein einfacher Bürger Deutschlands, aber ich weiß, dass meine Klageschrift von vielen genauso einfachen Bürgern mitgetragen wird gegen hochmütige und arrogante Verantwortungsträger in Deutschland und Nachbarländern.

Ich klage Sie an, weil sie mit allen ihren Maßnahmen so gut wie alle Grundrechte der Menschen mit Füßen getreten haben. Nicht einmal die übelsten Diktatoren haben über einen so langen Zeitraum so viele Menschen gleichzeitig aller ihrer Rechte beraubt.

Ich klage Sie an dafür, dass sie ganz bewusst Angst geschürt haben, um ihre unmenschlichen Maßnahmen durchzusetzen [1] [2].

Ich klage Sie an, dass Sie gemäß Albert Camus Worten „das Wohlergehen der Menschheit ist immer das Alibi von Tyrannen“, Dutzende Millionen Menschen ihrer Freiheit beraubt haben.

Ich klage Sie an, dass Sie mit der Behauptung die Freiheit zum Schutz…..