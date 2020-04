Die USA haben Russland einen neuen Energiekrieg erklärt

Die USA räumten ein, dass sie in der Kernenergie weit hinter Russland und sogar China zurückliegen. Aber Amerika möchte seine Führungsrolle in diesem Bereich wiederherstellen. Das bedeutet, dass sich der Kampf zwischen Russland und den USA im Energiebereich nicht auf North Stream beschränken wird. Wo liegt Russland vor den USA und warum haben die Amerikaner solche Angst vor der chinesischen Atomindustrie?

“Die USA haben ihren Wettbewerbsvorteil als Weltmarktführer in der Kernenergie unter den staatlichen Unternehmen der Welt verloren. Russland und China wie auch andere Länder versuchen aktiv, uns voraus zu sein”. Dies geht aus dem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Bericht des US-Energieministeriums hervor. Damit erkennen die USA offiziell ihre Niederlage auf dem Gebiet der Kernenergie an. Der Verlust der Führungsrolle gefährdet die nationalen Interessen und die Sicherheit des Landes.

Das DOE schlägt eine Strategie zur Wiederherstellung der amerikanischen Führung in diesem Bereich vor. Sie beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation. Russland und China wurden als die Länder genannt, die genau beobachtet werden müssen, da Russland den USA seit langem weit voraus ist, während China die Fähigkeit hat, sehr schnell voranzuschreiten, so dass es nicht überholt werden könnte.

Die USA sind in der Kernenergie vor einiger Zeit hinter Russland zurückgefallen. Vor zweieinhalb Jahren warnten zwei amerikanische Unternehmen, die Uran abbauen, Energy Fuels und Ur-Energy, davor, dass der Anteil des in den USA…….