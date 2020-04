Die Gates-Stiftung und der Krieg gegen das Bargeld

(zahlreiche Links zu den Quellen im Original!)

Bereits im November 2016 beschloss die indische Regierung, alle 500- und 1000-Rupien-Noten über Nacht und ohne vorherige Ankündigung aus dem Verkehr zu ziehen. Damit wurden 86% des Bargeldes in einem Land, das zu fast 90% auf Bargeld angewiesen war, effektiv aus dem Verkehr gezogen.

Die Banknoten wurden wertlos und die Menschen wurden aufgefordert, sie in den Banken abzugeben. Sie würden nur das erhalten, was sie im Laufe der Zeit tröpfchenweise in Form von neuen Banknoten eingezahlt hatten. Der offizielle Grund dafür war, dass die Aktion die Schattenwirtschaft eindämmen und die Verwendung von illegalem und gefälschtem Bargeld zur Finanzierung illegaler Aktivitäten und des Terrorismus reduzieren würde.

Einige, die die offizielle Darstellung in Frage stellten, betrachteten diese “Dämonisierungs”-Politik als einen Trick, um Geld von der Öffentlichkeit zu nehmen und es dazu zu verwenden, dringend benötigte Liquidität in das Bankensystem zu injizieren, das durch den Abfluss billigen Geldes (und den Verzicht auf Darlehen) an große Unternehmen ausgeblutet war.

Der Zweck dieses Artikels besteht nicht darin, die Vorzüge dieser Behauptung oder der offiziellen Regierungserzählung zu untersuchen. Es geht hier darum, hervorzuheben, wie diese Politik (auch) Teil eines andauernden globalen “Krieges gegen das Geld” war.

In der anschließenden Diskussion wird gezeigt, dass Bill Gates ein wichtiger Akteur bei dem Versuch ist, die Welt zur Digitalisierung zu bewegen und das Bargeld loszuwerden, was angesichts seiner Rolle in der COVID-19-Frage von besonderer Bedeutung ist.

Wenn wir über das Mainstream-Narrativ hinaus blicken, um die aktuelle Krise zu verstehen, dauert es nicht lange, bis der Name von Bill Gates und seiner Stiftung auftaucht. Und das ist kein Zufall, wenn man bedenkt, dass er sich in Fernsehsendungen zur Hauptsendezeit fest ins Rampenlicht gestellt hat, in denen er seine Meinung zum COVID-19 und zu dem, was seiner Meinung nach getan werden sollte, darlegt. Er hat die Notwendigkeit erwähnt, eine Art Lockdown aufrechtzuerhalten, bis ein Impfstoff bereit ist.

Es ist viel über die engen Beziehungen der Gates Foundation zu den großen Impfstoffherstellern und ihre fragwürdigen Praktiken und Erfolge bei der Einführung von Impfstoffen in Ländern wie Afrika und Indien geschrieben worden.

Der US-Rechtsanwalt Robert F. Kennedy Jr. sagt, dass der Top-Trump-Berater Anthony Fauci die leichtsinnige Entscheidung getroffen habe, die teilweise von Gates finanzierten Impfstoffe im Schnellverfahren ohne kritische Tierversuche einzuführen. Gates ist so besorgt über die Gefahr unerwünschter Ereignisse, dass seiner Meinung nach Impfstoffe erst dann verteilt werden sollten, wenn die Regierungen einer Entschädigung bei Klagen zustimmen.

Aber das sollte ihn nicht überraschen. Die Gates-Stiftung und ihre globale Impfstoffagenda hat bereits viel zu verantworten. Anstatt Projekten den Vorrang zu geben, die nachweislich Infektionskrankheiten eindämmen und die Gesundheit verbessern, wie sauberes Wasser, Hygiene, Ernährung und wirtschaftliche Entwicklung, stellt Kennedy fest, dass die Gates Foundation nur etwa 650 Millionen Dollar ihres 5-Milliarden-Dollar-Budgets für diese Bereiche ausgibt.

Man kann mit Recht behaupten, dass die Gates-Stiftung eine Agenda hat:……