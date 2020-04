Robert F. Kennedy Jr. schockiert mit Studien zur Isolation und Lockdown

Die pessimistischeren Modelle sagen 100.000-240.000 COVID-Todesfälle für die USA voraus.

Bild: Joe Scarnici

Ein hochangesehenes akademisches Buch der Forschung von 1982 mit dem Titel: “Corporate Flight: The Causes and Consequences of Economic Dislocation” (Die Ursachen und Folgen wirtschaftlicher Verwerfungen) von Bluestone, Harrison und Baker, schätzt, dass jeder weitere Anstieg der Arbeitslosigkeit um 1% zusätzliche 37.000 Todesfälle (darunter 20.000 Herzinfarkte, 920 Selbstmorde, 650 Tötungsdelikte) sowie 4.000 Einweisungen in psychiatrische Kliniken und 3.300 Einweisungen in staatliche Gefängnisse verursacht.

Am 24.3.2020 prognostizierte die Fed einen Anstieg von 30% der Arbeitslosigkeit aufgrund der laufenden-Quarantäne. Das entspricht 1.100.000 zusätzlichen Todesfällen – fast das Fünffache der schlechtesten Vorhersagen der Regierung für die Covid-19 Todesfälle. Hinzu kommen zusätzliche Todesfälle durch unterbrochene “Psychobiologischen Auswirkungen der Quarantäne und wie sie verringert werden kann”, dass “die meisten negativen Auswirkungen (Selbstmord, Wut und Krankheit) auf die Einschränkung der Freiheit und die Trennung von geliebten Menschen zurückzuführen sind”Versorgungsketten für Lebensmittel und Medikamente sowie durch verzögerte medizinische Behandlungen für nicht dringende Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck.

Darüber hinaus stellt eine wachsende Zahl von Untersuchungen fest, dass soziale Isolation tödlich ist. Sayergmi Sayer Ji von greenmedinfo hat 13 Studien nachgedruckt, die einen dramatischen Anstieg der Todesfälle durch Isolation zeigen. “Soziale Isolation: A Predictor of Mortality Comparable to Traditional Clinical Risk Factors” (Ein Prädiktor der Sterblichkeit vergleichbar mit traditionellen klinischen Risikofaktoren) stellte fest, dass soziale Isolation ein ebenso starker Faktor für das Sterblichkeitsrisiko ist wie das Rauchen und höher als Bluthochdruck. Ein anderer Artikel , “Die Pandemie, die Amerika vergessen hat”, kam zu dem Schluss:

Einsamkeit und soziale Isolation haben die gleichen kardiovaskulären Auswirkungen wie das Rauchen von 15 Zigaretten pro Tag.

Es erhöht auch das Risiko einer “Allursachen-Morbidität”. Einsamkeit erhöht das Risiko, an Demenz zu erkranken, um 50% und Schlaganfall um 32%, während gleichzeitig das Krebsrisiko dramatisch ansteigt.

Laut einer JAMA-Studie aus dem Jahr 1997 mit dem Titel “Social Ties and Susceptibility to the Common Cold” (Soziale Bindungen und Anfälligkeit für Erkältungen) fanden Forscher heraus, dass Isolation die Anfälligkeit für Erkältungen und Infektionen der Atemwege erhöht. “Unterschiedlichere soziale Netzwerke waren mit einer größeren Resistenz gegenüber Erkrankungen der oberen Atemwege verbunden”; eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, dass Männer nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes ein um 85% erhöhtes Sterberisiko haben. Darüber hinaus ergab eine Lancet-Studie von 2020 über die “Psychobiologischen Auswirkungen der Quarantäne und wie sie verringert werden kann”, dass “die meisten negativen Auswirkungen (Selbstmord, Wut und Krankheit) auf die Einschränkung der Freiheit und die Trennung von geliebten Menschen zurückzuführen sind”.



robertfkennedyjr