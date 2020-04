Putins Ansprache im Wortlaut: Corona-Einschränkungen in Russland bis 11. Mai verlängert

Auch in Russland herrschen Einschränkungen wegen des Coronavirus. Diese wurden heute erneut verlängert und ich habe Putins Ansprache dazu übersetzt, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie mit diesen Dingen in Russland offiziell umgegangen wird.

Auch in Russland sind die Menschen genervt von den Einschränkungen, auch in Russland gibt es die einen, die sie für nötig halten und andere, die sie für übertrieben und sinnlos, ja sogar gefährlich halten. Darum soll es hier aber nicht gehen, ich möchte aufzeigen, wie diese Dinge – mag man sie für sinnvoll halten oder nicht – in Russland verkündet und begründet werden.

Die ersten Einschränkungen hat Putin in einer Fernsehansprache verkündet, auch ihre Verlängerung bis Ende April hat er den Menschen mitgeteilt. Nun also eine……