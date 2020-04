Covid-19 ist der perfekte Katalysator für Trumps Krieg gegen China

Der Ausdruck “Gelbe Gefahr” – der sich auf die angebliche Bedrohung durch den Osten bezieht – wurde von Kaiser Wilhelm II. von Deutschland in den 1880er Jahren geprägt, nachdem er einen Traum hatte, in dem ein Buddha auf einem Drachen ritt und damit drohte, in Europa einzufallen. Es ist unklar, ob Donald Trump zu Lebzeiten eine ähnliche Vorahnung erlebt hat, aber eines ist sicher: Er führt eine Regierung, die schon vor dem Ausbruch des Coronavirus auf eine Eskalation der Spannungen mit China bedacht war.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Schuldzuweisungsspiel beginnen würde. Donald Trump hat China lange Zeit als Wirtschaftsgegner betrachtet. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 warf er China vor, die USA “vergewaltigt” zu haben und dass die Nation für den “größten Diebstahl in der Geschichte der Welt” verantwortlich sei. An der Rhetorik hat sich seitdem nicht viel geändert. Trump setzte seinen Handelskrieg mit China im Jahr 2018 energisch fort, als er US-Unternehmen buchstäblich “befahl”, den Handel mit der ostasiatischen Nation einzustellen. Der Präsident hat versucht, auch jenseits seiner Grenzen Einfluss auf die Politik zu nehmen; er hat Großbritannien unter Druck gesetzt, kein Abkommen mit Huawei, dem chinesischen Mobilfunknetzbetreiber, zu schließen. Die USA haben ihren Hass auf das Unternehmen nie verschleiert und eine eigene spezielle Vendetta gegen das Unternehmen gestartet, einschließlich der Organisation der Verhaftung der Tochter des Huawei-Gründers und Finanzchefs in Kanada im Jahr 2018.

Die Coronavirus-Pandemie ist somit der perfekte Katalysator für einen Krieg, der viel früher gegen China begonnen hat (siehe John Pilgers Film The Coming War with China). Der Hauptunterschied vorher war, dass die USA ziemlich auf sich allein gestellt waren. Das Vereinigte Königreich seinerseits hatte jahrelang um China geworben und versucht, sein “bester Freund im Westen” zu sein, um ausländische Investitionen zu fördern. Jetzt nicht mehr, sagen die Tory-Falken. Laut Außenminister Dominic Raab wird es “kein “business as usual” mehr mit China geben”. Er hat eine “tiefgehende Überprüfung” versprochen, wie sich das Coronavirus von China aus verbreiten konnte. Und er ist nicht allein. In der vergangenen Woche wurde eine neue Forschungsgruppe der Konservativen Partei Chinas mit dem Ziel gegründet, die künftigen Beziehungen Großbritanniens zu diesem Land neu zu bewerten. Es soll einen völlig neuen Ansatz geben. So ein hochrangiger konservativer Abgeordneter sagte der FT:

Und darin liegt der Haken. Denn Trumps Truppe hält sich nicht zurück, wenn es um Drohungen gegen China geht. US-Außenminister Mike Pompeo hat bereits gewarnt, dass er China für den Covid-19 “bezahlen” lassen wird.

Trump legt die volle Verantwortung für den Ausbruch vor Pekings Tür, trotz der Tatsache, wie effektiv die Nation von 1,4 Milliarden Menschen die Krise bewältigt hat. (Durch eine Reihe von Maßnahmen, darunter eine strenge Quarantäne und gründliche Tests, hat es die Zahl der Fälle im ganzen Land drastisch reduziert, und die Stadt Wuhan, die offizielle Quelle des Virus, ist wieder offen für Geschäfte). Die USA brauchen jetzt einen Sündenbock; mehr noch, Donald Trump braucht eine Ablenkung, wenn er eine Chance haben soll, die nächste Wahl zu gewinnen.

Aber dass Großbritannien eine solch aggressive Politik gegenüber China mitmacht, ist zu einer Zeit wie dieser, in der die Welt an einem Strang ziehen sollte, lächerlich. Die britischen Sicherheitsdienste kündigten vergangene Woche an, dass sie mit der “Untersuchung” des genauen Ursprungs des Coronavirus beginnen würden, wobei sie sich auf das Labor in Wuhan konzentrierten, aus dem das Virus, wie spekuliert wurde, entkommen sein könnte, bevor es auf dem Fischmarkt auftauchte (dem Ort, der zuerst als Quelle des Ausbruchs bekannt wurde).

Die Realität ist jedoch, dass wir keine Beweise dafür haben, dass das Virus in irgendeiner Verbindung mit dem Labor in Wuhan steht. Darüber hinaus gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, dass die Krankheit überhaupt nicht in Wuhan, sondern in Südchina ihren Ursprung hatte.

Wissenschaftler in Cambridge haben Untersuchungen durchgeführt, die darauf hindeuten, dass das Coronavirus möglicherweise Monate älter ist als ursprünglich angenommen und nicht vom Fischmarkt stammt. Peter Forster, ein Genetiker an der Universität Cambridge, sagte, dass das Virus möglicherweise vor Monaten zu seiner endgültigen “human-effizienten” Form mutiert ist, aber mehrere Monate lang in einer Fledermaus oder einem anderen Tier oder sogar Menschen verblieb, ohne andere Individuen zu infizieren”. Noch interessanter ist, dass Forster sagte,”sagen, dass die ursprüngliche Ausbreitung eher in Südchina als in Wuhan begann”. Die Annahme, dass Wuhan nicht die ursprüngliche Quelle ist, wird durch chinesische Berichte untermauert, wonach der erste Fall des Coronavirus im Dezember 2019 auf die Provinz Hubei und nicht auf Wuhan zurückgeführt werden kann.

Ich höre den Wissenschaftlern zu”, sagt der britische Premierminister Boris Johnson immer wieder. Nun, dies ist sicherlich das eine Mal, dass sich unsere Schlussfolgerungen von den wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten lassen müssen. Oder werden wir nach der Melodie von Präsident Trump tanzen, dessen Verständnis der Wissenschaft mit der Möglichkeit beginnt und endet, Menschen Desinfektionsmittel zur Behandlung von Covid-19 zu injizieren? Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Pandemie als Entschuldigung für einen Krieg gegen China benutzt wird, egal ob heiß oder kalt. Ein solches Denken gehört ins 19. Jahrhundert und sollte dort auch bleiben. Es haben bereits genug Menschen unter den Folgen dieser Pandemie gelitten. China will erfolgreich sein, will eine blühende Wirtschaft haben und ist sehr stolz darauf. Wenn es provoziert wird, obwohl es keine Geschichte der Invasion anderer Länder hat, kann man sicher sein, dass es sich bis zum Äußersten verteidigen wird.

Bitte mit Vorsicht zu behandeln” steht auf dem Etikett der Verpackung, die ich gerade bei China bestellt habe. Das sagt wirklich alles, nicht wahr?….