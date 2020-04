Zimmer 101 – Unser Land

Liebes Team von uncut-news.ch,

Anfang des Jahres haben wir das Musikprojekt “Zimmer 101” gegründet und nun unser erstes Stück “Unser Land” veröffentlicht:

Wir möchten der Bevölkerung damit Mut machen und sie zu Zusammenhalt aufzurufen. Das Lied richtet sich an jeden, der die politisch-gesellschaftliche Entwicklung ebenfalls sehr kritisch sieht. Ganz gleich, ob links oder rechts oder was auch immer. Wir sind selbst an sich eher unpolitisch und in keiner Partei, möchten aber mit unseren Mitteln, d.h. unserer Musik, einen Beitrag leisten.

Mit “Unser Land” wollen wir die Menschen verbinden; das ist etwas, wofür Musik unserer Ansicht nach potenziell sehr gut geeignet ist. Wir haben es nicht für uns selbst gemacht, sondern für die Menschen im Land.

Der Name “Zimmer 101” ist eine Anspielung auf George Orwells “1984”, da wir diese Thematik für nach wie vor sehr aktuell halten.

Leider haben wir kein Label o.ä. im Rücken, das uns bei der Verbreitung unterstützt und daher kontaktieren wir Personen, Kanäle, Magazine etc., mit denen wir inhaltlich eine große Schnittmenge haben und von denen wir denken, dass sie interessiert sein könnten.

Deswegen schreiben wir euch an. Könntet ihr euch vorstellen, “Unser Land” in eurem Blog / eurem telegram-Kanal o.ä. zu erwähnen?

