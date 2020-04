WARNUNG: ATEMSCHUTZMASKEN SIND TOXISCHE GLYPHOSAT-BOMBEN !!!

Glyphosat ist eine der gefährlichsten Substanzen der Gegenwart; nicht nur, weil sie so toxisch ist, sondern weil sie nach wie vor zugelassen ist. Giftstoffe gibt es auch in der Natur, doch der gesunde Menschenverstand hält uns in der Regel davon ab, damit in Berührung zu kommen. Die Zulassungsbehörden funktionieren da anders. Weil sie ihren verfassungsmässigen Berufsauftrag missachten, vergiften sich jährlich unzählige Menschen an toxischen Substanzen, die ungehindert durch die Versorgungskonzerne in den menschlichen Organismus gelangen. In manchen Ländern enden bis zu 29% der Glyphosatvergiftungen tödlich. Das ist weit mehr als bei einer angeblichen Corona-Infektion. (vgl. agrarkoordination.de )

Während bei uns immer noch über die krebserregende Wirkung von Glyphosat debattiert wird, besteht für viele argentinische Forscher längst kein Zweifel……