Die unerträgliche Leichtigkeit Chinas

Von Pepe Escobar Als lebendige Verkörperung dessen, wie Ost und West aufeinander treffen werden, ist Mahbubani am besten in der Lage, über chinesisch-verbundene Feinheiten zu sprechen als seichte, westliche “Experten” für Asien und China.

Besonders jetzt, wo die dämonisierung der Hybridkrieg 2.0 gegen China von den meisten Fraktionen der US-Regierung, dem Deep State und dem Establishment an der Ostküste praktiziert wird.

Mahbubani ist Distinguished Fellow am Asien-Forschungsinstitut der National University of Singapore, ehemaliger Präsident des UN-Sicherheitsrats (von 2001 bis 2002) und Gründungsdekan der Lee Kuan Yew School of Public Policy (2004-2017) und damit der asiatische Diplomat schlechthin.

Rüschenfedern sind nicht seine Sache. Im Gegenteil, er wendet immer unendlich viel Geduld – und Insiderwissen – auf, wenn er vor allem Amerikanern zu erklären versucht, wie der chinesische Zivilisationsstaat tickt.

In einem Buch, das elegant argumentiert und mit überzeugenden Fakten gespickt ist, hat man das Gefühl, Mahbubani wende das Tao an. Seien Sie wie Wasser. Lasst es fließen. Er schwebt wie ein Schmetterling, der über seine eigene “paradoxe Schlussfolgerung” hinausreicht: “Ein großer geopolitischer Wettstreit zwischen Amerika und China ist sowohl unvermeidlich als auch vermeidbar.” Er stellt die Wege zum “Vermeidbaren” in den Mittelpunkt.

Der Kontrast zu der konfrontativen, abgestandenen und irrelevanten Denkweise der Thukydides-Falle, die in den USA vorherrscht, könnte nicht stärker sein. Es ist recht aufschlussreich, den Kontrast zwischen Mahbubani und Graham Allison von der Harvard-Universität – die sich gegenseitig zu bewundern scheinen – bei einer Debatte am China-Institut zu beobachten.

Ein wichtiger Hinweis auf seine Herangehensweise ist, wenn Mahbubani uns erzählt, wie seine hinduistische Mutter ihn zu hinduistischen und buddhistischen Tempeln in Singapur mitgenommen hat – obwohl in dem Inselstaat die meisten buddhistischen Mönche eigentlich Chinesen waren. Hier finden wir den kulturellen/philosophischen Schlüsselübergang zwischen Indien und China zusammengefasst, der das “tiefe” Ostasien definiert und Konfuzianismus, Buddhismus und Tao verbindet.

Alles über den US-Dollar

Für die Hände Asiens und für diejenigen, die, wie in meinem Fall, tatsächlich in Singapur gelebt haben, ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie……