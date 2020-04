Barr ordnet rechtliche Schritte gegen Gouverneure an, deren COVID-19-Aktionen die Bürgerrechte verletzen

Bild: Tia Dufour/White House)

“Der Generalstaatsanwalt William P. Barr wies am Montag die US-Staatsanwälte an, rechtliche Schritte gegen Gouverneure zu erwägen, deren Bemühungen, die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, die Bürgerrechte der Amerikaner verletzen.

In einem zweiseitigen Schreiben an alle US-Staatsanwälte wies Herr Barr die Bundesstaatsanwälte an, “auf der Hut” vor lokalen und staatlichen Richtlinien zu sein, die religiöse, Meinungsfreiheit oder wirtschaftliche Rechte gemäß der Verfassung verletzen könnten.

“Wenn eine bundesstaatliche oder kommunale Anordnung die Grenze von einer angemessenen Ausübung der Autorität, die Ausbreitung von COVID-19 zu stoppen, zu einer übermächtigen Verletzung des verfassungsmässigen und gesetzlichen Schutzes überschreitet, kann das Justizministerium die Verpflichtung haben, diese Übertreibung vor einem Bundesgericht zu behandeln”, schrieb Herr Barr in einem Schreiben an alle 93 US-Staatsanwälte.

“Viele Maßnahmen, die zu regulären Zeiten undenkbar wären, sind in den letzten Wochen alltäglich geworden, und wir wollen die wichtigen Bemühungen der staatlichen und lokalen Beamten um den Schutz der Öffentlichkeit nicht übermäßig behindern. Aber die Verfassung wird in Krisenzeiten nicht ausgesetzt”, schrieb Barr.

“Wir müssen daher wachsam sein, um sicherzustellen, dass ihr Schutz erhalten bleibt, während gleichzeitig die Öffentlichkeit geschützt wird”, sagte er.

Die Direktive von Herrn Barr kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Gouverneure mit dem Prozess der Wiedereröffnung beginnen, nachdem die Coronavirus-Pandemie ihre Wirtschaft lahmgelegt hat. Der Weg dorthin war langsam, da einige Gouverneure eine stufenweise Wiedereröffnung vorschlugen, was Präsident Trump frustrierte.

Der Präsident ist bestrebt, dass die Nation wieder Arbeit findet, da die Arbeitslosenansprüche Rekordhöhen erreichen und die Unternehmen Schwierigkeiten haben, sich über Wasser zu halten, da die Amerikaner aufgrund von Hausbesetzungen im Land festsitzen.

Mr. Trump sagte Anfang des Monats, dass einige Gouverneure in ihren Bemühungen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, “zu weit gegangen” seien. Und seine konservativen Unterstützer haben in einer Reihe von Bundesstaaten protestiert und gefordert, dass ihre Gouverneure die Beschränkungen lockern.

Herr Barr sagte letzte Woche, das Justizministerium werde rechtliche Schritte gegen Bundesstaaten unterstützen, die weiterhin strenge soziale Distanzierungsregeln auferlegen, und bezeichnete die Anordnungen als “Belastung der bürgerlichen Freiheiten”.