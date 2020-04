Wie schlimm ist CORONA wirklich? (Interview Dr. Knut Wittkowski)

Die Corona Pandemie bestimmt all unser Leben nicht nur in Deutschland sondern weltweit. Wie schlimm es tatsächlich ist gibt die Datenlage nicht wirklich her. Die kritischen Stimmen mehren sich. Sind die historisch drastischen Maßnahmen gerechtfertigt? Heute spricht Marc Friedrich mit einem Epidemiologen der eine andere Sichtweise zur allgemeinen Meinung vertritt.

….passend dazu….

Drosten-Vorgänger Krüger: „Corona nicht gefährlicher als Grippe“ – Exklusiv Der Virologe Christian Drosten ist in der Corona-Krise zum bekanntesten Wissenschaftler Deutschlands aufgestiegen. Sein Vorgänger an der Charité Berlin war 27 Jahre lang Detlef Krüger. Auch wenn er seinen Kollegen schätzt, hat der Seniorprofessor doch eine eigene Meinung zu Antikörpertests, dem Lockdown und zur Gefährlichkeit des Coronavirus.