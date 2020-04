Ruf der Pflicht?

87 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet die Videospielbranche 2020 – Tendenz für die nächsten Jahre weiter steigend. Dabei soll es in diesem Jahr weltweit 3,55 Milliarden Videospieler geben. Der größte Teil davon spielt „Mobile Games“ – also meist kleine Spiele mit wenig Umfang auf dem Smartphone. Doch auch „Core Games“ – Spiele, die etwa für die Konsolen Microsoft „Xbox“ und Sony „Playstation“ sowie den PC entwickelt wurden – spielen beim weltweiten Umsatz der Branche eine große Rolle. Eine in diesem Zusammenhang wohl einflussreichste Video-Spielreihen ist CALL OF DUTY bzw. die MODERN WARFARE Spiele, um die es im Folgenden gehen wird. Hier weiter….

