Pandemieprofiteure

Das Vermögen der US-Milliardäre ist nach einer kurzen Delle aufgrund der Coronavirus-Pandemie jetzt schon wieder höher als 2019, während Zahl der Arbeitslosen auf 26 Millionen angestiegen ist

Gelegentlich heißt es, vor dem Virus, gegen das es noch keine Immunabwehr gibt, auch wenn das gerade in Frage steht, sind alle gleich. Dass stimmt schon nicht, was die direkte Gefährdung angibt, schließlich können sich Menschen mit großen Wohnungen und Häusern und bestimmten Berufen, die Home Office ermöglichen, besser zurückziehen und riskante Kontakte vermeiden, als diejenigen, die in den Krankenhäusern, Supermärkten, öffentlichen Verkehrssystemen, Baustellen oder Dienstleistungsbetrieben arbeiten oder anderen Tätigkeiten nachgehen müssen, in denen sie regelmäßig auf andere Menschen treffen, weil sie auf das Einkommen angewiesen sind.

In den USA haben bereits 26 Millionen Menschen ihren Job verloren und……