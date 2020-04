Neues Gates-Memo: COVID wie ein “Weltkrieg”, wir stünden alle auf derselben Seite

billgates:Bloomberg

Die neuartige Coronavirus-Pandemie werde unsere Zeit so definieren, wie der Zweite Weltkrieg eine frühere Generation geprägt hat, sagt Microsoft-Mitbegründer Bill Gates in einem neuen elfseitigen Memo, in dem er seine Ideen zur Bekämpfung der Krankheit darlegt.

“Das ist wie ein Weltkrieg, außer dass wir in diesem Fall alle auf der gleichen Seite stehen.”

Gates ist nicht der einzige, der darauf hofft, dass die COVID-Krise dazu führt, dass man einer Art Weltregierung näher kommt. Bisher sieht es eher danach aus, dass die Supermächte eher ihre Spannungen miteinander erhöhen und immer nervöser agieren. Auch kleinere Mächte ziehen sich zurück und fürchten, dass irgendein Angreifer mitten in der COVID-Pandemie einen zweiten Erreger verbreitet oder einen Computervirus.

Gates gilt als ausgesprochen intelligent und herrschsüchtig. In seiner Schulzeit erreichte er bei einem ausführlichen Standard-Fähigkeitstest fast die perfekte Punktzahl. Gewöhnliche Verschwörungstheoretiker unterstellen ihm, hinter der…..