Die AngloZionisten starten eine strategische PsyOp gegen China

Russland hat hier eine bedeutende Rolle gespielt, denn es war der Informationskrieg gegen Russland, den sich die Führer des Imperiums ausgedacht hatten, mit ihren „Skripal-Regeln für Beweise“, auch bekannt als „sehr wahrscheinlich“. Dieses Prinzip wurde von allen Europäern im Namen der „Solidarität“ (es wird selten genau ausgeführt, worin diese Solidarität besteht) sklavisch akzeptiert; es war „naiv vernünftig“, dass es dieses Mal funktionieren würde. Nochmal, ich persönlich bin mir da nicht so sicher. In den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert: nicht nur haben die Europäer am Ende herausgefunden, wie vollkommen dämlich und unglaubwürdig das gesamte Skripal-Märchen war, auch das Ausmaß an Abscheu und Hass gegen Trump und die USA ist stark angestiegen. Darüber hinaus hat China Europa viel mehr anzubieten als die sich auflösenden (Un)-Vereinigten Staaten – warum sollte man sich auf die Seite einer verlierenden Partei stellen? Und zu guter Letzt werden die Europäer herausfinden (einige haben das bereits), dass sich die USA einen Scheiß um normale Europäer kümmern, nicht einmal um die herrschenden Klassen Europas. Hier weiter……