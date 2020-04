Corona-Virus : Was uns das Coronavirus COVID-19 unbedingt sagen will

Virus-pixabay.com

Gegenwärtig gibt es kein Thema, das die gesamte Menschheit so bewegt, wie das Coronavirus COVID-19. Bis zum 13. März 2020 sollen laut Statistik der Weltgesundheitsorganisation mehr als 414.000 Menschen daran erkrankt sein, fast 15.000 sind daran gestorben. In mehr als 100 Ländern hat dieser Erreger inzwischen seine Verbreitung gefunden. ….

Schon bei unserer ersten Recherche im Internet werden wir fündig. Auf der Seite der Informationsagentur REGNUM lesen wir: „Das Coronavirus wurde im Jahre 2015 in einem geheimen Labor des Pentagon – im militär-wissenschaftlichen Forschungsinstitut „Walter Reed“, Fort Detrick (Maryland), entwickelt.

Im Journal „Nature“ sei im gleichen Jahr ein Artikel darüber erschien, in dem geschrieben steht, dass es in Fort Detrick gelungen sei, das Coronavirus der chinesischen Fledermaus so zu modifizieren, dass es ohne einen tierischen Übertragungswirt direkt in die Zelle eines Menschen eindringen kann. Hier weiter…..